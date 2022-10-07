UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дроны-камикадзы Shahed-136 доставлены в Беларусь к границе с Украиной – тероборона

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 19:46
Дроны-камикадзы Shahed-136 доставлены в Беларусь к границе с Украиной – тероборона - Фото
Дроны Shahed-136 на стартовой позиции (Фото - скриншот из видео Минобороны Ирана)

На аэродром Лунинец в Беларуси, вероятно, доставлены по меньшей мере 20 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и командные пункты для управления ими. Об этом сообщило в Facebook региональное управление Сил территориальной обороны "Запад".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Предполагается, что дроны-камикадзе доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.

"От Лунинца до границы с Ровенской областью всего 55 км. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины", – предупреждает региональное управление теробороны.

Аэродром Лунинец на карте (Фото – Facebook Региональное управление Сил территориальной обороны Запад)

Ранее управление опубликовало рекомендацию, как распознать Shahed-136.

Как распознать дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото – Facebook Региональное управление Сил территориальной обороны Запад)

Смотрите также: На месте удара по нефтебазе в Харькове найдены обломки иранского дрона Shahed-136 – видео

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь БПЛА ударные дроны дрон-камикадзе Shahed-136
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 