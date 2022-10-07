Дроны-камикадзы Shahed-136 доставлены в Беларусь к границе с Украиной – тероборона
На аэродром Лунинец в Беларуси, вероятно, доставлены по меньшей мере 20 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и командные пункты для управления ими. Об этом сообщило в Facebook региональное управление Сил территориальной обороны "Запад".
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Предполагается, что дроны-камикадзе доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.
"От Лунинца до границы с Ровенской областью всего 55 км. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины", – предупреждает региональное управление теробороны.
Ранее управление опубликовало рекомендацию, как распознать Shahed-136.
- Ночью 5 октября Россия нанесла серию ударов дронами Shahed-136 по Белой Церкви. Было два налета.
- 6 октября ПВО сбила на юге еще четыре дрона иранского производства.
- Иран настаивает, что не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины.
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