Дроны-камикадзы Shahed-136 доставлены в Беларусь к границе с Украиной – тероборона

На аэродром Лунинец в Беларуси, вероятно, доставлены по меньшей мере 20 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и командные пункты для управления ими. Об этом сообщило в Facebook региональное управление Сил территориальной обороны "Запад".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Предполагается, что дроны-камикадзе доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.

"От Лунинца до границы с Ровенской областью всего 55 км. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины", – предупреждает региональное управление теробороны.

Ранее управление опубликовало рекомендацию, как распознать Shahed-136.

Ночью 5 октября Россия нанесла серию ударов дронами Shahed-136 по Белой Церкви. Было два налета.

6 октября ПВО сбила на юге еще четыре дрона иранского производства.

Иран настаивает, что не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины.

Смотрите также: На месте удара по нефтебазе в Харькове найдены обломки иранского дрона Shahed-136 – видео

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.