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На месте удара по нефтебазе в Харькове найдены обломки иранского дрона Shahed-136 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 22:04
Обломки ударного дрона Shahed-136 (фото - скриншот из видео)
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По предварительным данным, сегодняшний удар по Харькову был нанесен ударными дронами Shahed-136. Видео с места удара опубликовало Радіо Свобода.

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Целью удара стал промышленный объект в Основянском районе города. В результате взрыва никто не пострадал. Повреждены нежилое здание и емкость хранения нефтепродуктов.

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Сергій Бережний
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война БПЛА Харьков ударные дроны Shahed-136
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