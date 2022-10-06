По предварительным данным, сегодняшний удар по Харькову был нанесен ударными дронами Shahed-136. Видео с места удара опубликовало Радіо Свобода.
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Целью удара стал промышленный объект в Основянском районе города. В результате взрыва никто не пострадал. Повреждены нежилое здание и емкость хранения нефтепродуктов.
- 5 октября РФ нанесла по Белой Церкви серию ударов иранскими дронами Shahed-136.
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