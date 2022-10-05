Взрывы в Белой Церкви. В небе слышали характерные для иранских дронов "звуки мопеда"
5 октября в промежутке 02:00—03:00 ночи в Белой Церкви Киевской области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили LIGA.net три источника в городе, информацию подтверждают также в местных пабликах и выкладывают снимки пожара.
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Один из источников слышал в воздухе "характерный звук мопеда" – такой, какой издает двигатель внутреннего сгорания иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136, которые российские оккупанты используют около месяца на войне против Украины.
Ранее враг использовал эти БПЛА преимущественно на южном фронте и в Харьковской области.
Неизвестно, были ли это взрывы в результате атакующего падения дрона/дронов или работы подразделений противовоздушной обороны по ним.
Одно из видео, которые циркулируют в сети, показывает прилет со взрывом и "грибом" дыма, однако проверить, где оно снято и когда, невозможно.
Подробности атаки в Белой Церкви пока неизвестны.
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Сейчас Россия почти ежедневно бьет ракетами (преимущественно из ЗРК С-300) по Николаеву, Запорожью, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам. С осени к ракетным ударам враг подключил Shahed-136 – их оккупанты чаще всего используют против целей в Одессе, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
- Днем 3 октября возле Кривого Рога ПВО сбила российскую ракету, а ракетный удар по больнице в Купянск привел к гибели врача.
- В первый час 4 октября Россия обстреляла ракетами Харьков: под удар попали два района, погибла женщина.
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