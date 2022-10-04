Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: под удар попали два района, погибла женщина

Армия России ночью ударила по Харькову, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Под удар попали промышленный объект в Холодногорском районе и инфраструктурный объект в Новобаварском.

Россияне использовали ракеты, на местах прилетов возникли пожары, отметил глава ОВА Олег Синегубов. Погибла 46-летняя женщина.

В результате удара была обесточена железнодорожная сеть, сообщили в Укрзалізниці. Но задержки поездов – минимальные: №164 Киев-Харьков прибыл в столицу Слобожанщины на девять минут позже запланированного, а №725 Харьков-Киев отправился по графику в 08:28.

Пригородное сообщение продолжается, но задержки возможны до 30 минут. Вокзал Харькова освещен и работает в штатном режиме.

3 октября армия РФ ударила ракетами по Запорожью и окрестностям.

Читайте также: NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.