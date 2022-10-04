Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: под удар попали два района, погибла женщина
Армия России ночью ударила по Харькову, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
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Под удар попали промышленный объект в Холодногорском районе и инфраструктурный объект в Новобаварском.
Россияне использовали ракеты, на местах прилетов возникли пожары, отметил глава ОВА Олег Синегубов. Погибла 46-летняя женщина.
В результате удара была обесточена железнодорожная сеть, сообщили в Укрзалізниці. Но задержки поездов – минимальные: №164 Киев-Харьков прибыл в столицу Слобожанщины на девять минут позже запланированного, а №725 Харьков-Киев отправился по графику в 08:28.
Пригородное сообщение продолжается, но задержки возможны до 30 минут. Вокзал Харькова освещен и работает в штатном режиме.
- 3 октября армия РФ ударила ракетами по Запорожью и окрестностям.
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