UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: под удар попали два района, погибла женщина

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 07:10
Россия ночью обстреляла ракетами Харьков: под удар попали два района, погибла женщина - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)

Армия России ночью ударила по Харькову, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Под удар попали промышленный объект в Холодногорском районе и инфраструктурный объект в Новобаварском.

Россияне использовали ракеты, на местах прилетов возникли пожары, отметил глава ОВА Олег Синегубов. Погибла 46-летняя женщина.

В результате удара была обесточена железнодорожная сеть, сообщили в Укрзалізниці. Но задержки поездов – минимальные: №164 Киев-Харьков прибыл в столицу Слобожанщины на девять минут позже запланированного, а №725 Харьков-Киев отправился по графику в 08:28.

Пригородное сообщение продолжается, но задержки возможны до 30 минут. Вокзал Харькова освещен и работает в штатном режиме.

Читайте также: NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар Харьков ракеты армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 