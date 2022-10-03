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Армия России снова ударила ракетами по Запорожью. Повреждена инфраструктура

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 06:56
Армия России снова ударила ракетами по Запорожью. Повреждена инфраструктура - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
дополнено

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Александр Старух.

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По предварительным данным, есть разрушения инфраструктуры города и пострадавшие, пишет секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Старух же говорит, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

ДОПОЛНЕНО В 09:00. Удар пришелся по Запорожью и двум селам под городом, сообщил Старух. Оккупанты выпустили около 10 ракет С-300.

В Запорожье повреждена инфраструктура, известно об одном госпитализированном. Поврежден реабилитационный центр для детей с особыми потребностями.

В результате атак по селам – пострадавших нет, ракеты упали за пределами населенных пунктов.

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Марко Сировой
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