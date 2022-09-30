UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Множественные ракетные удары по Запорожью. Россияне убили утром десятки мирных граждан

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 09:35
Множественные ракетные удары по Запорожью. Россияне убили утром десятки мирных граждан - Фото
Запорожье, последствия ракетного удара (фото – Александр Старух, Telegram)

По состоянию на 09:28 утра 30 сентября российский ракетный удар убил в Запорожье по меньшей мере 23 человека, еще 28 ранены. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки. Горите в аду, проклятые рашисты", – написал чиновник.

Он напомнил, что враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра, где люди стояли в очереди на выезд в сторону временно оккупированной территории, чтобы забрать оттуда своих родственников и отвезти помощь.

ОБНОВЛЕНО в 09:45. По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, утром захватчики нанесли удар 16 ракетами из ЗРК С-300: четыре пришлись в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда в/из оккупации.

ОБНОВЛЕНО в 10:00. Омбудсмен Дмитрий Лубинец написал, что рядом не было ни одного военного объекта или военной техники – только легковые автомобили и мирные граждане, в том числе мужчины, женщины и малолетние дети.

"Россия является государством-террористом, а его основной мишенью – гражданское население. Россия причиняет максимальные страдания невинным людям, чтобы заставить Украину капитулировать под давлением обстоятельств. Отступать – значит отдать палачам украинские города и украинских граждан".

Новость будет дополняться информацией по мере ее поступления.

  • В ночь на 30 сентября армия РФ ударила по Днепру: в АТП сгорело более 100 автобусов, погиб минимум один человек.
  • Также этой ночью Россия ударила ракетами по Николаеву, где попала по жилому многоэтажному дому.

Читайте также: Путин готовит попытку аннексии. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война погибшие ракетный удар смерть потери Запорожье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 