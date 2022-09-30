По состоянию на 09:28 утра 30 сентября российский ракетный удар убил в Запорожье по меньшей мере 23 человека, еще 28 ранены. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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"В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки. Горите в аду, проклятые рашисты", – написал чиновник.

Он напомнил, что враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра, где люди стояли в очереди на выезд в сторону временно оккупированной территории, чтобы забрать оттуда своих родственников и отвезти помощь.

ОБНОВЛЕНО в 09:45. По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, утром захватчики нанесли удар 16 ракетами из ЗРК С-300: четыре пришлись в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда в/из оккупации.

ОБНОВЛЕНО в 10:00. Омбудсмен Дмитрий Лубинец написал, что рядом не было ни одного военного объекта или военной техники – только легковые автомобили и мирные граждане, в том числе мужчины, женщины и малолетние дети.

"Россия является государством-террористом, а его основной мишенью – гражданское население. Россия причиняет максимальные страдания невинным людям, чтобы заставить Украину капитулировать под давлением обстоятельств. Отступать – значит отдать палачам украинские города и украинских граждан".

Новость будет дополняться информацией по мере ее поступления.

В ночь на 30 сентября армия РФ ударила по Днепру: в АТП сгорело более 100 автобусов, погиб минимум один человек.

Также этой ночью Россия ударила ракетами по Николаеву, где попала по жилому многоэтажному дому.

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Євген Пилипенко

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