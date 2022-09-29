Россия атаковала ракетами Днепр, горит 50 автобусов. В Запорожье и Одессе работает ПВО
Россияне ударили двумя ракетами по Днепру, погиб минимум один человек. В Запорожье работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
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Поздно вечером 29 сентября о взрывах писали в местных пабликах жители Днепра и Запорожья.
Старух сообщил, что враг атакует Запорожье.
"Громкий грохот – это работает противовоздушная оборона! В пределах Запорожья прилетов сейчас нет. Есть риск повторных атак", – написал глава ОВА.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре – два прилета вражеских ракет, пострадали гражданские объекты.
ДОПОЛНЕНО В 23:59. О работе ПВО также сообщает пресс-служба горсовета Одессы. Воздушная тревога в городе продолжается уже более часа.
ДОПОЛНЕНО В 00:25. В Днепре россияне убили одного человека и по меньшей мере двоих ранили, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Попали по жилому кварталу в центре города – по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар – горит админздание и из 50 автобусов", – написал глава ОВА.
- Вечером 28 сентября ПВО сбила четыре из пяти авиаракет под Днепром и Запорожьем.
- В ночь на 29 сентября РФ нанесла ракетный удар по Днепру, погибли, по меньшей мере, три человека.
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