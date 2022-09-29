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Россия ночью ударила по жилому кварталу Днепра: есть погибшие и раненые

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 07:36
Россия ночью ударила по жилому кварталу Днепра: есть погибшие и раненые - Фото
Ракетный удар РФ по Днепру, 29 сентября (фото - Валентин Резніченко, Telegram)

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Днепру, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Российские ракеты попали по жилым кварталам. Сейчас известно о трех погибших, среди них – один ребенок. Также пятеро человек ранены, в том числе 12-летняя девочка, которую достали из разбитого дома.

Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей – есть вероятность, что там еще могут быть дети.

Также в Днепре повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажек, рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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Марко Сировой
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