Россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Ракеты на Запорожье сбила ПВО

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Вечером 28 сентября россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул. Также россияне запускали ракеты в сторону Запорожья и других соседних городов, но часть из них сбили силы противовоздушной обороны.

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"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", – написал Вилкул и призвал не снимать последствия обстрела и не публиковать фото и видео в соцсетях.

С 20:30 в городе объявлена воздушная тревога, спустя 10 минут местные жители начали сообщать о взрывах.

ДОПОЛНЕНО В 21:20. Воздушное командование "Восток" сообщает о работе ПВО в Днепре.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об успешной работе украинской ПВО. По его словам, ПВО обезвредила ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря украинским защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты, отметил Старух.

С 14 сентября россияне несколько дней подряд били ракетами по Кривому Рогу, в том числе по дамбе, из-за чего в реке Ингулец начал быстро подниматься уровень воды.

26 сентября российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге. Он разрушен, дальнейшее использование невозможно.

Оксана Житнюк

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