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Россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Ракеты на Запорожье сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 21:10
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Ракеты на Запорожье сбила ПВО - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
дополнено

Вечером 28 сентября россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул. Также россияне запускали ракеты в сторону Запорожья и других соседних городов, но часть из них сбили силы противовоздушной обороны.

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"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", – написал Вилкул и призвал не снимать последствия обстрела и не публиковать фото и видео в соцсетях.

С 20:30 в городе объявлена воздушная тревога, спустя 10 минут местные жители начали сообщать о взрывах.

ДОПОЛНЕНО В 21:20. Воздушное командование "Восток" сообщает о работе ПВО в Днепре.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об успешной работе украинской ПВО. По его словам, ПВО обезвредила ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря украинским защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты, отметил Старух.

Оксана Житнюк
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война ракетный удар кривой рог
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