В Кривом Роге утечка воды 100 кубометров в секунду: много, но ситуация под контролем – ОП
Ситуация в Кривом Роге после ракетного обстрела оккупантами гидротехнических сооружений города контролируемая, но есть утечка воды. Об этом написал в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По словам Тимошенко, на месте удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду.
"Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час", – написал он.
По словам замглавы ОП, официальные лица четко отдают себе отчет в масштабах задач по ликвидации последствий ракетных ударов.
Чиновник сообщил, что специальные посты постоянно мониторят уровень воды на улицах города, а также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.
"Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", – написал Тимошенко.
- 14 сентября россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения.
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