UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кривом Роге утечка воды 100 кубометров в секунду: много, но ситуация под контролем – ОП

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 22:27
В Кривом Роге утечка воды 100 кубометров в секунду: много, но ситуация под контролем – ОП - Фото
Последствия ракетного удара россиян по гидротехническим сооружениям Кривого Рога (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Ситуация в Кривом Роге после ракетного обстрела оккупантами гидротехнических сооружений города контролируемая, но есть утечка воды. Об этом написал в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Тимошенко, на месте удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду.

"Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час", – написал он.

По словам замглавы ОП, официальные лица четко отдают себе отчет в масштабах задач по ликвидации последствий ракетных ударов.

Чиновник сообщил, что специальные посты постоянно мониторят уровень воды на улицах города, а также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.

"Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", – написал Тимошенко.

  • 14 сентября россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения.

Читайте также: За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный удар кривой рог ингулец Кирилл Тимошенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 