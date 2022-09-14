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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В Запорожье и Одессе сообщают о взрывах

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 17:21
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В Запорожье и Одессе сообщают о взрывах - Фото
Пуск ракеты (Иллюстративный скриншот)

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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О звуках взрывов также сообщают жители Одессы и Запорожья, но официальной информации пока нет. Одесситы публикуют фото со следами работы ПВО.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал Вилкул в 17:05.

В 16:56 в городе была объявлена воздушная тревога, после чего в местных пабликах сообщали о нескольких взрывах.

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Оксана Житнюк
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война кривой рог днепропетровская область александр вилкул
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