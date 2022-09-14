Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В Запорожье и Одессе сообщают о взрывах

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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О звуках взрывов также сообщают жители Одессы и Запорожья, но официальной информации пока нет. Одесситы публикуют фото со следами работы ПВО.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал Вилкул в 17:05.

В 16:56 в городе была объявлена воздушная тревога, после чего в местных пабликах сообщали о нескольких взрывах.

11 сентября в отместку за провалы на фронте РФ ударила по критической инфраструктуре – в Украине были перебои со светом и водой.

По данным Генштаба ВСУ, 13 сентября украинская ПВО сбила рекордные 17 ракет россиян.

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Оксана Житнюк

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