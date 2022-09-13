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Украинская ПВО сбила рекордные 17 ракет врага. Сводка потерь армии России от Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 09:36
Украинская ПВО сбила рекордные 17 ракет врага. Сводка потерь армии России от Генштаба ВСУ - Фото
Украинский военный около сбитой ракеты (Фото – 93 ОМБр)

На 13 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 53 300 военнослужащих. За сутки ВСУ сбили рекордные 17 крылатых ракет врага, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 13 сентября:

личного состава — около 53 300 человек (+350 за прошедшие сутки);
танков — 2175 единиц (+7);
боевых бронированных машин — 4662 (+22);
артиллерийских систем — 1279 (+10);
РСЗО — 311 (-);
средств ПВО — 165 (+3);
самолетов — 244 (+1);
вертолетов — 213 (-);
автотехники и автоцистерн — 3469 (+6);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 904 (+1);
спецтехники — ​​117 (-);
крылатых ракет — 233 (+17).

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Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Харьковском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.

Вечером 11 сентября россияне выпустили 12 ракет по Украине – и девять из них сбила ПВО. По всей видимости, эти успехи вошли в актуальную сводку.

Смотрите видео: "Какие-то другие причины". Генштаб и Минобороны прокомментировали рост потерь РФ на фронте

Євген Пилипенко
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