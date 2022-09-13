Украинская ПВО сбила рекордные 17 ракет врага. Сводка потерь армии России от Генштаба ВСУ

На 13 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 53 300 военнослужащих. За сутки ВСУ сбили рекордные 17 крылатых ракет врага, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 13 сентября:

личного состава — около 53 300 человек (+350 за прошедшие сутки);

танков — 2175 единиц (+7);

боевых бронированных машин — 4662 (+22);

артиллерийских систем — 1279 (+10);

РСЗО — 311 (-);

средств ПВО — 165 (+3);

самолетов — 244 (+1);

вертолетов — 213 (-);

автотехники и автоцистерн — 3469 (+6);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 904 (+1);

спецтехники — ​​117 (-);

крылатых ракет — 233 (+17).

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Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Харьковском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.

Вечером 11 сентября россияне выпустили 12 ракет по Украине – и девять из них сбила ПВО. По всей видимости, эти успехи вошли в актуальную сводку.

11 сентября в отместку за провалы на фронте РФ ударила по критической инфраструктуре – в Украине были перебои со светом и водой.

Утром 13 сентября пограничники сообщили об освобождении Волчанска в Харьковской области.

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Євген Пилипенко

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