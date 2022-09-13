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"Волчанск дома". Пограничники сообщили об освобождении города – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 09:16
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13 сентября украинские пограничники сообщили об освобождении Волчанска Харьковской области от российских оккупантов. Сообщение и видео опубликованы в Facebook Госпогранслужбы.

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"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Волчанск расположен на севере Харьковской области, очень близко к государственной границе Украины с РФ.

"Волчанск дома". Пограничники сообщили об освобождении города – видео

Читайте также статью: ВСУ зачищают Харьковскую область, россияне думают сложить оружие под Херсоном: что происходит

Наталія Медведєва
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война харьковская область волчанск
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