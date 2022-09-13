"Волчанск дома". Пограничники сообщили об освобождении города – видео

13 сентября украинские пограничники сообщили об освобождении Волчанска Харьковской области от российских оккупантов. Сообщение и видео опубликованы в Facebook Госпогранслужбы.
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"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!", – говорится в сообщении.
Волчанск расположен на севере Харьковской области, очень близко к государственной границе Украины с РФ.
- ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.
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