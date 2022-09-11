Вечером россияне выпустили 12 ракет по Украине: девять из них сбила ПВО

Сегодня вечером, 11 сентября, россияне выпустили 12 ракет по территории Украины, в результате чего населенные пункты в пяти областях остались частично без света и воды. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет армии РФ, сообщает Командование Воздушных сил.

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Около 20:30 оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины, сообщают в Воздушных силах.

Всего было 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" РФ выпустила с кораблей из акватории Черного моря, еще шесть ракет Х-101 были выпущены самолетами стратегической авиации из района Каспийского моря.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили девять из 12 ракет оккупантов.

Вечером 11 сентября россияне ударили крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего в населенных пунктах Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей возникли проблемы со электричеством и водоснабжением.

Президент Владимир Зеленский назвал терактами удары россиян по объектам критической инфраструктуры и показал видео тушения пожара на ТЭЦ-5 под Харьковом. Посоветовал РФ "читать по губам": Украина лучше будет без света и воды, но без такой "дружбы и братства".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что сегодняшние теракты – реакция РФ на собственные поражения на поле боя.

Оксана Житнюк

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