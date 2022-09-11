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Вечером россияне выпустили 12 ракет по Украине: девять из них сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 23:16
Вечером россияне выпустили 12 ракет по Украине: девять из них сбила ПВО - Фото
Пожежа на Харківській ТЕЦ-5 після ракетного удару РФ (фото — ДСНС)

Сегодня вечером, 11 сентября, россияне выпустили 12 ракет по территории Украины, в результате чего населенные пункты в пяти областях остались частично без света и воды. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет армии РФ, сообщает Командование Воздушных сил.

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Около 20:30 оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины, сообщают в Воздушных силах.

Всего было 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" РФ выпустила с кораблей из акватории Черного моря, еще шесть ракет Х-101 были выпущены самолетами стратегической авиации из района Каспийского моря.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили девять из 12 ракет оккупантов.

  • Вечером 11 сентября россияне ударили крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего в населенных пунктах Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей возникли проблемы со электричеством и водоснабжением.
  • Президент Владимир Зеленский назвал терактами удары россиян по объектам критической инфраструктуры и показал видео тушения пожара на ТЭЦ-5 под Харьковом. Посоветовал РФ "читать по губам": Украина лучше будет без света и воды, но без такой "дружбы и братства".
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что сегодняшние теракты – реакция РФ на собственные поражения на поле боя.
Оксана Житнюк
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