"Какие-то другие причины". Генштаб и Минобороны прокомментировали рост потерь РФ на фронте

В Генштабе ВСУ прокомментировали резкое увеличение суточных потерь армии РФ. Минобороны проиллюстрировало ответ красноречивым видео с кадрами работы украинской артиллерии и телами российских солдат в мешках.

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В ходе брифинга 8 сентября у начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова спросили, почему в последнее время в ежедневных сводках Генштаба можно наблюдать резкий скачок потерь оккупантов в живой силе. Если ранее фигурировала цифра 150-200 уничтоженных россиян, то сейчас это 500-600. Громова спросили, связано ли это с улучшением системы учета или же это "какие-то другие причины".

"Это какие-то другие причины. Мы пытаемся и будем пытаться увеличивать эту цифру. ВСУ делают все возможное и невозможное. Верьте нам", – сказал Громов.

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр опубликовала видео с этого брифинга и коротким "объяснением" увеличения потерь в рядах российских оккупантов.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 9 сентября потери армии РФ составили 51 900 человек убитыми (+650 за прошедшие сутки).

На Харьковском направлении украинские силы с начала недели освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

С 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий на разных направлениях — это десятки населенных пунктов.

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Оксана Житнюк

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