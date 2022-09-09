Контрнаступление. Армия России стремительно теряет автотехнику и живую силу: сводка потерь

На 9 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 51 900 военнослужащих. За вчера ВСУ уничтожили 55 единиц автотехники и автоцистерн, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 сентября:

личного состава — около 51 900 человек (+650 за прошедшие сутки);

танков — 2122 единиц (+10);

боевых бронированных машин — 4575 (+18);

артиллерийских систем — 1237 (+11);

РСЗО — 306 (+1);

средств ПВО — 159 (-);

самолетов — 239 (0);

вертолетов — 211 (+1);

автотехники и автоцистерн — 3399 (+55);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 888 (+4);

спецтехники — ​​114 (+4);

крылатых ракет — 214 (-).

Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Харьковском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.

7 сентября на южном фронте ВСУ уничтожили две установки российской ПВО С-400 и более 100 оккупантов.

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Євген Пилипенко

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