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Контрнаступление. Армия России стремительно теряет автотехнику и живую силу: сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 09:03
Контрнаступление. Армия России стремительно теряет автотехнику и живую силу: сводка потерь - Фото
Уничтоженная российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

На 9 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 51 900 военнослужащих. За вчера ВСУ уничтожили 55 единиц автотехники и автоцистерн, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 сентября:

личного состава — около 51 900 человек (+650 за прошедшие сутки);
танков — 2122 единиц (+10);
боевых бронированных машин — 4575 (+18);
артиллерийских систем — 1237 (+11);
РСЗО — 306 (+1);
средств ПВО — 159 (-);
самолетов — 239 (0);
вертолетов — 211 (+1);
автотехники и автоцистерн — 3399 (+55);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 888 (+4);
спецтехники — ​​114 (+4);
крылатых ракет — 214 (-).

Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Харьковском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.

Читайте также: ВСУ успешно наступают на Харьковском направлении: РФ несет значительные потери – Генштаб

Євген Пилипенко
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война потери сводка генштаб 9 сентября
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