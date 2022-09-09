Контрнаступление. Армия России стремительно теряет автотехнику и живую силу: сводка потерь
На 9 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 51 900 военнослужащих. За вчера ВСУ уничтожили 55 единиц автотехники и автоцистерн, пишет Генштаб.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 сентября:
личного состава — около 51 900 человек (+650 за прошедшие сутки);
танков — 2122 единиц (+10);
боевых бронированных машин — 4575 (+18);
артиллерийских систем — 1237 (+11);
РСЗО — 306 (+1);
средств ПВО — 159 (-);
самолетов — 239 (0);
вертолетов — 211 (+1);
автотехники и автоцистерн — 3399 (+55);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 888 (+4);
спецтехники — 114 (+4);
крылатых ракет — 214 (-).
Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Харьковском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.
- 7 сентября на южном фронте ВСУ уничтожили две установки российской ПВО С-400 и более 100 оккупантов.
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