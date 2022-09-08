Юг. ВСУ уничтожили две установки новой российской ПВО С-400 и более 100 оккупантов: сводка

На юге украинские военные уничтожили новейшее ПВО армии России – С-400. Демилитаризированы более 100 оккупантов, три РСЗО и 10 единиц ствольной артиллерии россиян, говорится в сводке оперативного командования "Юг".

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Украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские войска выполнили 370 огневых заданий.

Уничтожены 108 российских военных, пять танков, три РСЗО "Град", 10 гаубиц и пушек тяжелой артиллерии, миномет 120-мм, две пусковые установки С-400, радиолокатор наведения С-300 и два склада боеприпасов в Николаевском районе.

В составе и положении врага особых изменений нет, основное внимание он сосредоточил на удержании рубежей и на дистанционных обстрелах украинских позиций и населенных пунктов.

За сутки РФ шесть раз атаковала позиции украинских бойцов, также обстреляла Марганецкую общину из тяжелой артиллерии – без пострадавших, попала по предприятию.

7 сентября CNN сообщил, что Украина хочет вернуть Херсон до конца года. В США назвали цель амбициозной, но реальной.

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Марко Сировой

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