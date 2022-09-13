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Элитная танковая армия РФ "для войны с НАТО" ушла из-под Харькова – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 08:47
Элитная танковая армия РФ
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Элитная российская 1-я гвардейская танковая армия (1-я ГвТА) понесла тяжелые потери под Харьковом. Об таких выводах своей разведки сообщает в Twitter Минобороны Британии.

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Среди выведенных из Харьковской области подразделений была 1-я ГвТА, сообщают британцы. Это одна из самых престижных российских армий, подчиняется Западному военному округу РФ. Она была создана для обороны Москвы и контрнаступления в случае войны с НАТО.

1-я ГвТА понесла тяжелые потери еще в начале полномасштабного вторжения, отмечают разведчики. Она так и не была полностью восстановлена до начала контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении.

После деградации 1-й ГвТА и других подразделений Западного военного округа ослабли и обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, говорят британцы. На восстановление этого потенциала могут уйти годы.

Читайте также статью: ВСУ зачищают Харьковщину, россияне думают сложить оружие под Херсоном: что происходит

Марко Сировой
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