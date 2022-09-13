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Многие российские военные ушли из Харьковской области обратно в РФ – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 06:56
Многие российские военные ушли из Харьковской области обратно в РФ – Пентагон - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Многие российские военные сбежали из Харьковской области обратно в Россию. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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Украинские военные добиваются прогресса на юге и востоке, подтверждают в Пентагоне. В Харьковской области ВСУ взяли под контроль Купянск, Изюм и ряд меньших населенных пунктов.

"По нашим оценкам, российские силы в значительной степени уступили свои завоевания украинцам и отступили. На севере и востоке (Харьковской области. – Ред.) многие из этих сил перебрались через границу в Россию", – рассказал американский чиновник.

Пентагону известны сообщения о брошенной российской технике при отступлении. По словам представителя ведомства, это может свидетельствовать о дезорганизованном командовании и проблемах с контролем в армии РФ.

Однако армия РФ продолжает концентрировать усилия, интенсивно применяет артиллерию и авиаудары на Донбассе – от Северска до Бахмута, говорит чиновник из США. Бахмут остается в центре внимания оккупантов, они пытаются закрепиться в этом районе.

Читайте также статью: ВСУ зачищают Харьковщину, россияне думают сложить оружие под Херсоном: что происходит

Марко Сировой
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