Многие российские военные ушли из Харьковской области обратно в РФ – Пентагон

Многие российские военные сбежали из Харьковской области обратно в Россию. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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Украинские военные добиваются прогресса на юге и востоке, подтверждают в Пентагоне. В Харьковской области ВСУ взяли под контроль Купянск, Изюм и ряд меньших населенных пунктов.

"По нашим оценкам, российские силы в значительной степени уступили свои завоевания украинцам и отступили. На севере и востоке (Харьковской области. – Ред.) многие из этих сил перебрались через границу в Россию", – рассказал американский чиновник.

Пентагону известны сообщения о брошенной российской технике при отступлении. По словам представителя ведомства, это может свидетельствовать о дезорганизованном командовании и проблемах с контролем в армии РФ.

Однако армия РФ продолжает концентрировать усилия, интенсивно применяет артиллерию и авиаудары на Донбассе – от Северска до Бахмута, говорит чиновник из США. Бахмут остается в центре внимания оккупантов, они пытаются закрепиться в этом районе.

ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.

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Марко Сировой

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