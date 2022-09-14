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За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 20:59
За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский - Фото
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российских оккупантов будет ждать "справедливый ответ и возмездие" за попытку затопить Кривой Рог, разрушив ракетным ударом гидротехнические сооружения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог", – написал президент.

Оккупантам ничего больше не остается, кроме как сеять панику и создавать чрезвычайные ситуации, отметил он.

"Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", – заявил президент.

  • По информации главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Несколько районов Кривого Рога остались без воды. Местные паблики пишут, что в реке Ингулец начал подниматься уровень воды.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ракетный удар кривой рог
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