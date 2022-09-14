Россияне восемью ракетами атаковали гидротехнические сооружения Кривого Рога – ОП

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Российские оккупанты направили восемь ракет в гидротехнические сооружения Кривого Рога, чтобы создать чрезвычайную ситуацию. Об этом в Telegram написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в постройки, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей", – написал он.

Ракеты, по его словам, были направлены на гидротехнические сооружения с целью создания чрезвычайной ситуации.

"Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде. Им нужна наша паника, в которой тяжело принимать решения. Поэтому не паникуем", – написал Тимошенко.

Он заверил, что уже сейчас службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация.

Пострадавших среди мирного населения нет, "а остальное – восстановимо", отметил советник главы ОП.

"Ситуацию держим под контролем", – добавил он.

Местные паблики пишут, что в реке Ингулец начал подниматься уровень воды.

ДОПОЛНЕНО В 19:42. Глава военной администрации города Александр Вилкул призвал криворожцев соблюдать спокойствие.

"Ситуация контролируется. Эти конченные твари нанесли удар по одному из объектов гидравлической инфраструктуры города. Мы понимаем, что делать. Подача воды на население уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время. Более подробно писать не могу – читают орки", – написал он.

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Вадим Ребрина

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