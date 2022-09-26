Россия нанесла ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге. Он разрушен – Резниченко

Российские войска вечером в понедельник нанесли ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко.

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Он заявил, что погибших и раненых нет, но инфраструктура аэропорта разрушена и дальнейшее использование взлетной полосы невозможно.

"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди во время удара не пострадали", – заявил Резниченко.

Россия не в первый раз бьет ракетами по аэропорту в Кривом Роге. 10 марта на его территорию прилетели два российских снаряда. В июле СБУ сообщила, что задержала наводчика, который, вероятно, был причастен к корректировке этого удара.

До войны Украина собиралась реконструировать аэропорт в Кривом Роге за 1 млрд грн.

Андрій Водяний

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