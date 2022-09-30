Армия РФ ударила по гражданской гуманитарной колонне в Запорожье: есть погибшие и раненые
30.09.2022, 08:18
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Утром армия России нанесла удар по Запорожью, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, удар был нанесен ракетами по окраине города. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте прилетов работают профильные службы.
ДОПОЛНЕНО В 08:27. Россияне ударили по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города, сообщил Старух. Люди стояли в очереди, чтобы забрать родственников с временно оккупированных территорий или отвезти помощь.
Есть погибшие и раненые.
- Вечером 29 сентября армия РФ ударила по Днепру: сгорели более 100 автобусов, погиб минимум один человек.
- Ночью Россия ударила ракетами по Николаеву, попала по жилому дому.
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