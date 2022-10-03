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Возле Кривого Рога ПВО сбила российскую ракету

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 20:52
Возле Кривого Рога ПВО сбила российскую ракету - Фото
Фото: Валентин Резниченко / Telegram

Вооруженные Силы Украины вечером в понедельник сбили в небе над Днепропетровской областью российскую ракету, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко.

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"Удачная охота наших военных. Под вечер наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", – написал руководитель области в Telegram.

Воздушная тревога около восьми часов объявлялась в ряде южных и центральных областей: Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской.

О "прилетах" пока нигде не сообщали.

  • В последний раз об уничтожении крылатых ракет Генеральный штаб сообщал еще 28 сентября.
  • Но Россия ежедневно продолжает наносить ракетные удары по Украине, используя для этого в основном снаряды к зенитным комплексам С-300.

Читайте также: NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет

Андрій Водяний
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война ракетный удар днепропетровская область
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