Возле Кривого Рога ПВО сбила российскую ракету

Вооруженные Силы Украины вечером в понедельник сбили в небе над Днепропетровской областью российскую ракету, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко.

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"Удачная охота наших военных. Под вечер наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", – написал руководитель области в Telegram.

Воздушная тревога около восьми часов объявлялась в ряде южных и центральных областей: Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской.

О "прилетах" пока нигде не сообщали.

В последний раз об уничтожении крылатых ракет Генеральный штаб сообщал еще 28 сентября.

Но Россия ежедневно продолжает наносить ракетные удары по Украине, используя для этого в основном снаряды к зенитным комплексам С-300.

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Андрій Водяний

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