Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области, в результате чего здание почти полностью разрушено. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Глава ОВА написал, что в результате ракетного удара здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Погиб врач-анестезиолог, ранена медсестра. Информация о пострадавших еще уточняется.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 3 октября оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части Купянска. Ракета попала во двор медучреждения, в результате чего здание получило частичные повреждения.

В 16:52 поступило сообщение о возгорании, которое произошло в результате этого обстрела на третьем этаже больницы. В 17:30 огонь был ликвидирован.

ДОПОЛНЕНО В 19:08. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под обстрелы попал главный лечебный корпус городской больницы.

"Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Но каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно. День приговора для рашистов обязательно наступит", – заявил Зеленский.

25 сентября оккупанты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей между Сватово и Купянском. На месте трагедии было 24 тела, среди них – 13 детей и беременная женщина.

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