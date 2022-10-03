UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
03.10.2022, 18:50

Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 7
Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото
Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото
Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фотоРоссияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области, в результате чего здание почти полностью разрушено. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Глава ОВА написал, что в результате ракетного удара здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Погиб врач-анестезиолог, ранена медсестра. Информация о пострадавших еще уточняется.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 3 октября оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части Купянска. Ракета попала во двор медучреждения, в результате чего здание получило частичные повреждения.

В 16:52 поступило сообщение о возгорании, которое произошло в результате этого обстрела на третьем этаже больницы. В 17:30 огонь был ликвидирован.

ДОПОЛНЕНО В 19:08. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под обстрелы попал главный лечебный корпус городской больницы.

"Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Но каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно. День приговора для рашистов обязательно наступит", – заявил Зеленский.

Читайте также: "Лишь бы не вернулись". Как Купянск пережил оккупацию, а теперь оказался на линии фронта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: война, ракетный удар, больница, Харьков, харьковская область, купянск
Еще по теме
Популярные фото
"Должен видеть весь мир". Зеленский показал фото эксгумированных жертв оккупантов в Изюме
"Должен видеть весь мир". Зеленский показал фото эксгумированных жертв оккупантов в Изюме
В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота "Гетман Иван Мазепа" – фото
В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота "Гетман Иван Мазепа" – фото
Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото
Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото
Материалы по теме
Россия ударила ракетами по Чугуеву, погибла 11-летняя девочка
Политика Россия ударила ракетами по Чугуеву, погибла 11-летняя девочка
Многие российские военные ушли из Харьковской области обратно в РФ – Пентагон
Политика Многие российские военные ушли из Харьковской области обратно в РФ – Пентагон
Популярное
фото/видео
Командиры с Азовстали в Турции встретились с семьями и получили звезды Героя Украины
Командиры с Азовстали в Турции встретились с семьями и получили звезды Героя Украины
Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото
Россияне ударили по больнице в Купянске. Погиб врач, здание почти разрушено – фото 18:50
Ни одного уцелевшего дома, в подвалах – тела местных. Видео из деоккупированной Каменки
Ни одного уцелевшего дома, в подвалах – тела местных. Видео из деоккупированной Каменки 18:18
Украинские силы отработали защиту границы с Беларусью на случай наступления – видео
Украинские силы отработали защиту границы с Беларусью на случай наступления – видео 16:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 