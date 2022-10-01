Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+
Российские оккупанты в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с детьми, в результате погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Служба безопасности.
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Как сообщается, СБУ расследует еще одно военное преступление российских войск, недавно расстрелявших гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.
По информации СБУ, в конце сентября оккупанты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей.
"Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик ГАЗель", – заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк.
Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы.
По информации СБУ, несколько человек смогли спастись, сейчас они дают показания следователям.
- 30 сентября Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне в Запорожье, погибли 30 человек, 88 получили ранения.
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