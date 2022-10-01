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Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+

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01.10.2022, 14:55
Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+ - Фото
Фото: СБУ

Российские оккупанты в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с детьми, в результате погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Служба безопасности.

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Как сообщается, СБУ расследует еще одно военное преступление российских войск, недавно расстрелявших гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

По информации СБУ, в конце сентября оккупанты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей.

"Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик ГАЗель", – заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы.

По информации СБУ, несколько человек смогли спастись, сейчас они дают показания следователям.

Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+

Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+

Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+

Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+

Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+

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Наталія Медведєва
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