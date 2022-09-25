На месте массового захоронения в Изюме обнаружили 447 тел

За неделю на месте массового захоронения в Изюме эксгумировали 447 тел. Среди них тела женщин и детей. Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Изюм. Неделя непрерывного копания и сплошная боль. Мужчины, женщины, дети. Кресты, черные пакеты, неизвестный мужчина. Номер", – говорится в сообщении.

На месте массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей удалось обнаружить 447 тел.

15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.

Спикер Кремля Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".

Подоляк в ответ на заявление Пескова сказал, что Офис президента не будет вступать в полемику с "этими персонажами", а дальнейшую дискуссию с представителями Кремля о трактовке событий в Буче, Изюме и других городах будут вести прокуроры в рамках международного трибунала.

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.