На месте массового захоронения в Изюме обнаружили 447 тел
25.09.2022, 17:08
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
За неделю на месте массового захоронения в Изюме эксгумировали 447 тел. Среди них тела женщин и детей. Об этом сообщает ГСЧС.
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"Изюм. Неделя непрерывного копания и сплошная боль. Мужчины, женщины, дети. Кресты, черные пакеты, неизвестный мужчина. Номер", – говорится в сообщении.
На месте массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей удалось обнаружить 447 тел.
- 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
- Спикер Кремля Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".
- Подоляк в ответ на заявление Пескова сказал, что Офис президента не будет вступать в полемику с "этими персонажами", а дальнейшую дискуссию с представителями Кремля о трактовке событий в Буче, Изюме и других городах будут вести прокуроры в рамках международного трибунала.
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