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"Нация, которая влюбилась в свою пропаганду" – Подоляк о заявлении Пескова по Изюму

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 20:06
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и что это якобы могла быть "инсценировка".

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"Понятно, что влюбившаяся в свою пропаганду нация искренне верит в безусловную действенность примитивной лжи с лейбом "сделано в РФ" в любом месте. Это не так", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что и Украина, и весь мир в документальной хронологии с масштабными фактологическими доказательствами прямо сейчас видят все преступления РФ.

"Выводы уже сделаны. А фамилии Пескова, Захаровой, Конашенкова и других публичных лиц Кремля давно стали олицетворением лжи, цинизма и банального оправдания российских военных преступлений", – заявил Подоляк.

По его словам, Офис президента не считает нужным вступать с "подобными персонажами" в любую полемику – особенно по поводу их попыток откровенно назвать массовые захоронения "инсценировками".

Подоляк подчеркнул, что есть документальные факты: сотни замученных и убитых российскими военными мужчин, женщин и детей в Изюме, и это только один город. Также есть десятки, сотни других схожих случаев в освобожденных районах Киевской, Черниговской, Сумской областей.

"И есть главное – понимание того, что именно массовые убийства и были стратегией ведения войны со стороны россиян... Все зверства россиян зафиксированы и сняты сотнями иностранных и отечественных журналистов", – отметил Подоляк.

Поэтому, по его словам, дальнейшую дискуссию с представителями Кремля о трактовке событий в Буче, Изюме и других городах будут вести специальные прокуроры в рамках международного трибунала в той части судебного процесса, которая предусматривает определенные дебаты.

  • 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
  • С места массового захоронения эксгумировали уже 146 тел. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также есть минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.
  • Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".
Оксана Житнюк
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война дмитрий песков геноцид буча изюм михаиль подоляк
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