Эксгумация в Изюме. Большинство – гражданские, на некоторых телах есть следы пыток – ОВА

В Изюме с места массового захоронения, которое нашли на прошлой неделе, эксгумировали 146 тел. Подавляющее большинство из них – это гражданские, в том числе двое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также есть минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения, рассказал чиновник.

Причина смерти погибших должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой.

"Об ужасных преступлениях российских оккупантов в Харьковской области должен знать весь мир. А собранные нами доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников", – заявил Синегубов.

15 сентября появились первые фотографии массового захоронения в Изюме, которое нашли в лесу возле города после его освобождения от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Россия отказывается признать ответственность своей армии за военные преступления, доказательства которых появились после освобождения части Харьковской области.

18 сентября генпрокурора Костина в США спросили, обвинит ли он Путина в геноциде – он признал, что "будет непросто".

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Андрій Водяний

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