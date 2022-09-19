Эксгумация в Изюме. Большинство – гражданские, на некоторых телах есть следы пыток – ОВА
В Изюме с места массового захоронения, которое нашли на прошлой неделе, эксгумировали 146 тел. Подавляющее большинство из них – это гражданские, в том числе двое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также есть минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения, рассказал чиновник.
Причина смерти погибших должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой.
"Об ужасных преступлениях российских оккупантов в Харьковской области должен знать весь мир. А собранные нами доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников", – заявил Синегубов.
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