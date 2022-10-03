UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS. Ответил – "дело не только в оборудовании"

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 11:08
Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS. Ответил –
Ллойд Остин (скриншот из видео CNN)

США поставляют Украине вооружения, которые "очень, очень эффективны" на поле боя. Так министр обороны США Ллойд Остин ответил на вопрос CNN, почему даже в ответ на попытку России аннексировать захваченные украинские территории Вашингтон не дает Вооруженным Силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Остин отметил, отвечая на вопрос, что "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".

"Речь идет о том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все имеющиеся вещи, чтобы были эффекты на поле боя, которые затем могут создавать возможности", – сказал он.

Министр обороны США высоко оценил успехи украинцев и отметил, что те "правильно" применяют вооружения и технологии, предоставленные им союзниками.

Глава Пентагона также добавил, что "рутинно" общается со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым обо всех потребностях армии Украины.

Читайте также: Остин предупредил Шойгу насчет применения ядерного оружия против Украины

Говоря о том, как будут развиваться события войны, он воздержался от прогнозов, "так как видел много войн и конфликтов", и знает, что прогнозировать – дело неблагодарное, главное – "делать то, что нужно", и США "продолжат оказывать украинцам помощь в обеспечении безопасности столько, сколько потребуется".

"Украинцы поразили мир своей способностью давать отпор и проявлять инициативу, приверженностью защите своей демократии. И эта готовность к бою сплотила международное сообщество в стремлении оказать им помощь, чтобы они могли продолжать сражаться", – резюмировал глава Пентагона.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война ракетный удар вооружение РСЗО военная помощь союзники HIMARS Ллойд Остин ATACMS m270 M142
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 