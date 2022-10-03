Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS. Ответил – "дело не только в оборудовании"

США поставляют Украине вооружения, которые "очень, очень эффективны" на поле боя. Так министр обороны США Ллойд Остин ответил на вопрос CNN, почему даже в ответ на попытку России аннексировать захваченные украинские территории Вашингтон не дает Вооруженным Силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II.

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Остин отметил, отвечая на вопрос, что "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".

"Речь идет о том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все имеющиеся вещи, чтобы были эффекты на поле боя, которые затем могут создавать возможности", – сказал он.

Министр обороны США высоко оценил успехи украинцев и отметил, что те "правильно" применяют вооружения и технологии, предоставленные им союзниками.

Глава Пентагона также добавил, что "рутинно" общается со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым обо всех потребностях армии Украины.

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Говоря о том, как будут развиваться события войны, он воздержался от прогнозов, "так как видел много войн и конфликтов", и знает, что прогнозировать – дело неблагодарное, главное – "делать то, что нужно", и США "продолжат оказывать украинцам помощь в обеспечении безопасности столько, сколько потребуется".

"Украинцы поразили мир своей способностью давать отпор и проявлять инициативу, приверженностью защите своей демократии. И эта готовность к бою сплотила международное сообщество в стремлении оказать им помощь, чтобы они могли продолжать сражаться", – резюмировал глава Пентагона.

Євген Пилипенко

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