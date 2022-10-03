Остин предупредил Шойгу насчет применения ядерного оружия против Украины

У министра обороны США Ллойда Остина нет четких указаний военной разведки на то, чтобы российский диктатор Владимир Путин начал развертывать ядерное оружие для удара по Украине. Об этом он заявил в интервью Фариду Закарии на канале CNN, добавив, что предупредил российского коллегу на этот счет.

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Американский военачальник подчеркнул, что в Москве решение об этом (нанесении ядерного удара) принимает "всего один парень" и у Запада нет возможности контролировать его действия.

"Знаете, точно так же как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, он может принять и другое решение (говорит о применении ядерного оружия. — Прим. ред.)", – сказал Остин.

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По его словам, он в частном порядке призвал министра обороны РФ Сергея Шойгу "не идти по этому пути".

"Лично я не разговаривал с Шойгу в последние дни, но говорил с ним в прошлом, – заявил Остин, не уточняя, когда именно. – И я обратился к этой теме и предупредил, чтобы он не шел по этому пути и не вел себя столь безответственно".

Топ-чиновники США й НАТО утверждают в последние дни, что в частном общении Москву предупредили – Россия столкнется с "катастрофическими последствиями", если Кремль решится на применение ядерного оружия против Украины.

В конце сентября в ГУР заявили, что вероятность удара по Украине тактическим ядерным оружием "очень высока, цели понятны".

В МИД Польши считают, что союзники по НАТО могли бы ударить по РФ "обычными" ракетами и авиацией, если та применит ядерное оружие.

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Євген Пилипенко

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