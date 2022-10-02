Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины
Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает Tagesschau.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
16 САУ Zuzana 2 должны быть доставлены в Киев в следующем году, сообщила Ламбрехт после визита в Одессу.
"Мы продолжим участвовать [в поставках оружия] различными способами, как мы это делали вместе с партнерами. Поэтому мы сможем поставить Украине в следующем году 16 систем колесных гаубиц Zuzana 2, которые профинансированы Германией совместно с Данией и Норвегией и произведены в Словакии", – сказала глава немецкого оборонного ведомства.
По информации немецкого телерадиоконсорциума ARD, речь идет о контракте на 93 млн евро.
- 13 августа сообщалось, что Словакия передала Украине четыре из восьми САУ Zuzana 2.
- Вчера глава Минобороны Германии без предупреждения приехала в Одессу и сообщила, что в ближайшие дни в Украину поступит первый из давно обещанных ЗРК Iris-T SLM.
Комментарии