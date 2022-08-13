"Готовы к развертыванию". Словакия передала Украине первые самоходные гаубицы Zuzana 2

Словакия передала Украине самоходные гаубицы Zuzana 2. Об этом сообщил в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, переданы первые четыре гаубицы. Они готовы к развертыванию ВСУ для защиты от российских агрессоров, заверил Надь.

Самоходные гаубицы Zuzana 2 производятся с 1998 года, имеют "натовский" калибр 155-мм и способны бить на расстояние около 40 км. У них высокий уровень мобильности, поскольку установлены на шасси Tatra 8х8. Максимальная скорость этих САУ – 80 км/ч.

В июне Словакия пообещала поставить Украине восемь гаубиц Zuzana 2.

Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от Британии дополнительные ракетные системы M270, "братьев" знаменитых HIMARS.

Читайте также: Германия одобрила продажу Украине 100 САУ Panzerhaubitze 2000 – Spiegel

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.