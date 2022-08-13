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"Готовы к развертыванию". Словакия передала Украине первые самоходные гаубицы Zuzana 2

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 17:21
Гаубица Zuzana 2 (фото - Jaro Nad, Twitter)

Словакия передала Украине самоходные гаубицы Zuzana 2. Об этом сообщил в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь.

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По его словам, переданы первые четыре гаубицы. Они готовы к развертыванию ВСУ для защиты от российских агрессоров, заверил Надь.

Самоходные гаубицы Zuzana 2 производятся с 1998 года, имеют "натовский" калибр 155-мм и способны бить на расстояние около 40 км. У них высокий уровень мобильности, поскольку установлены на шасси Tatra 8х8. Максимальная скорость этих САУ – 80 км/ч.

В июне Словакия пообещала поставить Украине восемь гаубиц Zuzana 2.

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Марк Сировой
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ВСУ словакия артиллерия сау гаубицы Zuzana 2
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