"Готовы к развертыванию". Словакия передала Украине первые самоходные гаубицы Zuzana 2
13.08.2022, 17:21
Гаубица Zuzana 2 (фото - Jaro Nad, Twitter)
Словакия передала Украине самоходные гаубицы Zuzana 2. Об этом сообщил в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь.
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По его словам, переданы первые четыре гаубицы. Они готовы к развертыванию ВСУ для защиты от российских агрессоров, заверил Надь.
Самоходные гаубицы Zuzana 2 производятся с 1998 года, имеют "натовский" калибр 155-мм и способны бить на расстояние около 40 км. У них высокий уровень мобильности, поскольку установлены на шасси Tatra 8х8. Максимальная скорость этих САУ – 80 км/ч.
В июне Словакия пообещала поставить Украине восемь гаубиц Zuzana 2.
- Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от Британии дополнительные ракетные системы M270, "братьев" знаменитых HIMARS.
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