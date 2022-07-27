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Германия одобрила продажу Украине 100 САУ Panzerhaubitze 2000 – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 17:20
Германия одобрила продажу Украине 100 САУ Panzerhaubitze 2000 – Spiegel - Фото
САУ Panzerhaubitze 2000 (фото — Bundeswehr, Jane Schmidt)

Германия одобрила продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на представителя компании-производителя KMW, который подтвердил журналистам эту информацию.

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По словам представителя компании, KMW 11 июля подала заявку немецким властям – и через два дня получила разрешение на производство. Он оценил проект в 1,7 млрд евро на 100 самоходных гаубиц. Журналисты отмечают, что этот объем превышает все предыдущие поставки из ФРГ, которые суммарно оценивались в 600 млн евро.

Производство гаубиц должно начаться немедленно, пишут в издании. Пока неясно, когда первые орудия поступят в Украину. Ожидается, что производство рассчитано на несколько лет – для долгосрочного укрепления украинской армии.

Немецкие журналисты называют соглашение "мегасделкой" и считают, что оно указывает на смену курса Берлина в поставках оружия. Теперь Германия больше полагается на прямые контракты между Киевом и производителями. С помощью них уже были поставлены ПТРК Matador, а также договорено о поставках систем ПВО IRIS-T.

Panzerhaubitze 2000 начала производиться с 1998 года и способна бить на 30-40 км. Украинские военные уже используют ее на войне с Россией, в том числе бьют из нее с помощью "умных" снарядов SMArt.

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Марк Сировой
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ВСУ артиллерия сау гаубицы Panzerhaubitze 2000 pzh2000
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