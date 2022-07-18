Украинские военные используют немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и 155-мм снаряд SMArt для уничтожения техники армии России. Соответствующее видео опубликовало командование Сухопутных войск.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На опубликованных кадрах с дрона видно, как к российской бронетехнике приближается снаряд, а затем взрывается над ней, атакуя верхнюю часть, одну из самых уязвимых.

Такой удар объясняется принципом работы снаряда SMArt. На определенной высоте снаряд взрывается, после этого от него отделяются два суббоеприпаса. Они опускаются на парашютах и с помощью системы самонаведения ищут цель. Когда цель обнаружена, суббоеприпас взрывается и поражает вражескую технику сверху.

На 25 июня Украина получила семь единиц PzH 2000 от Германии и пять – от Нидерландов.

В конце июня Германия и Нидерланды решили поставить Украине еще шесть таких САУ.

Смотрите также: В оккупированном Алчевске ударили по российскому складу с боеприпасами – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.