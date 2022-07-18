UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ показали, как из немецкой САУ уничтожают технику россиян умным снарядом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 13:09
Уничтожение российской техники немецкой Panzerhaubitze и боеприпасом SMArt 155 (скриншот видео Сухопутных сил)
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Россияне запустили "Искандер" по Украине: он взорвался над ними — видео от InformNapalm
Россияне запустили "Искандер" по Украине: он взорвался над ними — видео от InformNapalm

Украинские военные используют немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и 155-мм снаряд SMArt для уничтожения техники армии России. Соответствующее видео опубликовало командование Сухопутных войск.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На опубликованных кадрах с дрона видно, как к российской бронетехнике приближается снаряд, а затем взрывается над ней, атакуя верхнюю часть, одну из самых уязвимых.

Такой удар объясняется принципом работы снаряда SMArt. На определенной высоте снаряд взрывается, после этого от него отделяются два суббоеприпаса. Они опускаются на парашютах и с помощью системы самонаведения ищут цель. Когда цель обнаружена, суббоеприпас взрывается и поражает вражескую технику сверху.

Смотрите также: В оккупированном Алчевске ударили по российскому складу с боеприпасами – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ артиллерия гаубица армия рф сау PzH 2000 smart войска россии Panzerhaubitze 2000
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 