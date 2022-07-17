В оккупированном Алчевске ударили по российскому складу с боеприпасами – видео

Во временно оккупированному Алчевске Луганской области ударили по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя фото и видео.

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На видео можно заметить клубы дима на одном из объектов в оккупированном городе. Очевидец рассказывает, что слышны звуки разрывов, а в воздухе – запах бензина.

Местная пропаганда также сообщала, что ВСУ выпустила две ракеты из РСЗО HIMARS по якобы "складам минудобрений" в оккупированном Алчевске.

Также, Управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что ночью 17 июля ВСУ уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области. По их информации, после попадания на берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул пожар.

11 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

12 июля в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.

13 июля во временно оккупированном Луганске ВСУ ударили из ракетной системы HIMARS по воинской части и складу боеприпасов.

15 июля во временно оккупированной Кадиевке ВСУ ударили по российскому складу с боеприпасами.

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Наталия Фреик

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