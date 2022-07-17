В оккупированном Алчевске ударили по российскому складу с боеприпасами – видео
Во временно оккупированному Алчевске Луганской области ударили по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя фото и видео.
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На видео можно заметить клубы дима на одном из объектов в оккупированном городе. Очевидец рассказывает, что слышны звуки разрывов, а в воздухе – запах бензина.
Местная пропаганда также сообщала, что ВСУ выпустила две ракеты из РСЗО HIMARS по якобы "складам минудобрений" в оккупированном Алчевске.
Также, Управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что ночью 17 июля ВСУ уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области. По их информации, после попадания на берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул пожар.
- 11 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
- 12 июля в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.
- 13 июля во временно оккупированном Луганске ВСУ ударили из ракетной системы HIMARS по воинской части и складу боеприпасов.
- 15 июля во временно оккупированной Кадиевке ВСУ ударили по российскому складу с боеприпасами.
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