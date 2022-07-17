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В оккупированном Алчевске ударили по российскому складу с боеприпасами – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 08:20
В оккупированном Алчевске ударили по российскому складу с боеприпасами – видео - Фото
Фото: Andriy Tsaplienko

Во временно оккупированному Алчевске Луганской области ударили по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя фото и видео.

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На видео можно заметить клубы дима на одном из объектов в оккупированном городе. Очевидец рассказывает, что слышны звуки разрывов, а в воздухе – запах бензина. 

Местная пропаганда также сообщала, что ВСУ выпустила две ракеты из РСЗО HIMARS по якобы "складам минудобрений" в оккупированном Алчевске. 

Также, Управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что ночью 17 июля ВСУ уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области. По их информации, после попадания на берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул пожар.

Читайте также: На юге ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и два склада боеприпасов оккупантов

Наталия Фреик
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склады боеприпасов война луганская область
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