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В оккупированной Кадиевке ударили по российскому складу с боеприпасами — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 07:22
Взрывы в Кадиевке (Фото: скриншот с видео)
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дополнено обновлено

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области ударили по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя фото и видео.

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На видео можно заметить пожар на одном из объектов в оккупированном городе и звуки разрывов, которые, скорее всего, свидетельствуют о детонации боеприпасов. 

Вероятно, удар наносился ракетной системой HIMARS.

Ночью советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал, что Вооруженные Силы Украины начали "работать" по оккупантам. 

"Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше", — заявил он. 

Военный корреспондент Роман Бочкала также сообщил, что ВСУ нанесли точечные удары по штабу россиян и местам базирования в Снигиревке Николаевской области, а также в Новой Маячке Херсонской области. 

Читайте также: В Херсоне оккупанты обустроили склад боеприпасов в драмтеатре имени Кулиша — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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склады боеприпасов война луганская область
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