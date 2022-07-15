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Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области ударили по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя фото и видео.

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На видео можно заметить пожар на одном из объектов в оккупированном городе и звуки разрывов, которые, скорее всего, свидетельствуют о детонации боеприпасов.

Вероятно, удар наносился ракетной системой HIMARS.

Ночью советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал, что Вооруженные Силы Украины начали "работать" по оккупантам.

"Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше", — заявил он.

Военный корреспондент Роман Бочкала также сообщил, что ВСУ нанесли точечные удары по штабу россиян и местам базирования в Снигиревке Николаевской области, а также в Новой Маячке Херсонской области.

11 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

12 июля в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.

13 июля во временно оккупированном Луганске ВСУ ударили из ракетной системы HIMARS по воинской части и складу боеприпасов.

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Дмитрий Гриниченко

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