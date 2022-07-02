Министерство обороны показало короткий ролик "работы" самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 на фронте. Видео выложено в Facebook ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Отстрелялся и скрылся. Panzerhaubitze 2000 "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах", – подписан ролик.

Военные отмечают следующие достоинства немецкой САУ: скорострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности – 40 км, с активно-реактивным снарядом – свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект – 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса – 55,3 т, экипаж – пять человек.

В конце июня выяснилось, что Германия хочет передать Украине больше гаубиц PzH 2000, ведет переговоры с Нидерландами.

Читайте также: "Одна немецкая гаубица – как три советских". PzH 2000 уже на фронте – Bild

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.