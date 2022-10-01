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Министр обороны Германии внезапно посетила Одессу: обещает защитить порт IRIS-T

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 22:26
Министр обороны Германии внезапно посетила Одессу: обещает защитить порт IRIS-T - Фото
Кристин Ламбрехт и Алексей Резников (Фото - Twitter Verteidigungsministerium)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт без предупреждения приехала в Одессу, сообщает Die Welt.

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Ламбрехт посетила зерновой терминал Одесского порта и пообещала усилить "защиту критической инфраструктуры" от российских ударов. 

Издание также сообщает, что во время встречи с министром обороны Алексеем Резниковым Ламбрехт сообщила, что в ближайшие дни в Украину поступит первая из давно обещанных ЗРК Iris-T SLM. 

СПРАВКА. IRIS-T SLM – разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражения – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

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Сергій Бережний
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Германия Одесса Кристин Ламбрехт IRIS-T SLM Алексей Резников
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