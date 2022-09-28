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Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 22:05
Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной - Фото
Мобильная система ПВО IRIS-T SLM (фото – Wiki[pedia)

Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T вместо одной. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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В списке оказанной Германией военной помощи на 28 сентября указаны такие изменения: "4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T (сейчас есть бюджет еще на три системы)".

Сегодня также стало известно, что Германия приготовила к передаче ВСУ 10 мостовых систем, три средние мостовые системы, 90 большегрузных прицепов.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражения – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, систему ПВО IRIS-T Германия передаст Украине этой осенью.

Читайте также: США передают Украине 18 РСЗО HIMARS в пакете помощи на $1,1 млрд

Оксана Житнюк
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пво военная помощь IRIS-T гемания
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