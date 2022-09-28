UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США передают Украине 18 РСЗО HIMARS в пакете помощи на $1,1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 20:24
США передают Украине 18 РСЗО HIMARS в пакете помощи на $1,1 млрд - Фото
HIMARS в Украине (Фото: Генштаб ВСУ)

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в размере $1,1 млрд, куда войдут 18 РСЗО HIMARS, а также оружие для противодействия беспилотникам. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она подтвердила информацию, которую опубликовали ранее американские СМИ.

Как сообщает Washingtonpost со ссылкой на официальных лиц США, пакет включает финансирование поставки 18 ракетных комплексов High-Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS, и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan, которые используются для противодействия дронам. 

Как отмечается, что HIMARS и другие подобные системы сыграли ключевую роль в боевых успехах Украины в последние недели. А россияне используют беспилотники иранского производства для поражения украинских войск, что подчеркивает необходимость в большем количестве систем для противодействия этой угрозе.

В пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для перевозки тяжелой техники, различных радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для солдат.

Включено финансирование оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, а также технического обслуживания и обучения.

Этот пакет предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует контракты на закупку оружия и снаряжения.

В итоге общая сумма помощи США Украине достигла почти до $17 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена.

Читайте также: Германия готовит для ВСУ мостовые системы и 90 платформ для перевозки тяжелых вооружений

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военная помощь HIMARS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 