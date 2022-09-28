США передают Украине 18 РСЗО HIMARS в пакете помощи на $1,1 млрд

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в размере $1,1 млрд, куда войдут 18 РСЗО HIMARS, а также оружие для противодействия беспилотникам. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

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Она подтвердила информацию, которую опубликовали ранее американские СМИ.

Как сообщает Washingtonpost со ссылкой на официальных лиц США, пакет включает финансирование поставки 18 ракетных комплексов High-Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS, и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan, которые используются для противодействия дронам.

Как отмечается, что HIMARS и другие подобные системы сыграли ключевую роль в боевых успехах Украины в последние недели. А россияне используют беспилотники иранского производства для поражения украинских войск, что подчеркивает необходимость в большем количестве систем для противодействия этой угрозе.

В пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для перевозки тяжелой техники, различных радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для солдат.

Включено финансирование оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, а также технического обслуживания и обучения.

Этот пакет предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует контракты на закупку оружия и снаряжения.

В итоге общая сумма помощи США Украине достигла почти до $17 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена.

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Наталія Медведєва

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