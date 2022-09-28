США готовят пакет военной помощи для Украины на $1,1 млрд. Там будут HIMARS — Reuters

США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1,1 млрд на фоне проведения псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц в Вашингтоне.

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Отмечается, что о предоставлении нового пакета помощи Украине будет объявлено в ближайшие дни — ожидается, что пакет будет использовать средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом, чтобы позволить администрации президента США Джо Байдена закупать оружие у промышленности, а не из существующих запасов оружия США.

Пакет помощи будет включать в себя пусковые установки HIMARS, боеприпасы к ним, различные системы борьбы с беспилотниками и радиолокационные системы, запасные части к вооружениям, обучение и техническую поддержку.

8 сентября состоялось пятое заседание коалиции формата Рамштайн по военной помощи Украине, а в Киев приехал Блинкен. США в тот день объявили о пакете помощи на $675 млн. В частности, в него вошли снаряды GMLRS для HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, легкие гаубицы, Humvee. 16 сентября в Белом доме сообщили о выделении еще одного пакета военной помощи Украине на $600 млн.

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Дмитро Гриниченко

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