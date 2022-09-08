Рамштайн 5.0: три ключевые темы главного форума по поставкам оружия Украине

Сегодня, 8 сентября, в Германии состоится пятая встреча формата Рамштайн – площадки для военной помощи Украине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Основными темами Рамштайн-5 станут:

– cистемы противовоздушной и противоракетной обороны, необходимые для защиты таких городов, как Харьков, Николаев, Днепр и Запорожье;

– беспилотники разных конфигураций, чтобы помочь ВСУ вести дистанционную войну;

– дальнобойные системы MLRS.

Встреча пройдет в Германии, с физическим присутствием участников, а не в онлайн-формате, как было на четвертом Рамштайне.

Украина будет просить более дальнобойное оружие, говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Нужны не только HIMARS, но и другие системы, способные бить на 80+ км.

Встреча должна просигнализировать, что США и партнеры занимаются поддержкой Украины долгосрочно, заверял глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте также: "Сломать стратегию Путина". США дают рекордную военную помощь для ВСУ будущего: что в ней

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.