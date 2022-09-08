Рамштайн 5.0: три ключевые темы главного форума по поставкам оружия Украине
Сегодня, 8 сентября, в Германии состоится пятая встреча формата Рамштайн – площадки для военной помощи Украине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Основными темами Рамштайн-5 станут:
– cистемы противовоздушной и противоракетной обороны, необходимые для защиты таких городов, как Харьков, Николаев, Днепр и Запорожье;
– беспилотники разных конфигураций, чтобы помочь ВСУ вести дистанционную войну;
– дальнобойные системы MLRS.
Встреча пройдет в Германии, с физическим присутствием участников, а не в онлайн-формате, как было на четвертом Рамштайне.
Украина будет просить более дальнобойное оружие, говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Нужны не только HIMARS, но и другие системы, способные бить на 80+ км.
Встреча должна просигнализировать, что США и партнеры занимаются поддержкой Украины долгосрочно, заверял глава Пентагона Ллойд Остин.
- За день до Рамштайн-5 главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.
- По данным WP, США объявят 8 сентября о новом пакете военной помощи Украине на $675 млн.
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