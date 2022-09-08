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США объявят о новом пакете помощи Украине: будут ракеты для HIMARS – WP

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 08:50
США объявят о новом пакете помощи Украине: будут ракеты для HIMARS – WP - Фото
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

Сегодня, 8 сентября, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Сумма нового пакета военной помощи составит порядка $675 млн, говорит источник.

По его словам, в пакет войдут снаряды для дальнобойных ракетных систем HIMARS. Также будут поставлены автомобили и другое оборудование для украинских военных.

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Марко Сировой
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снаряды ВСУ ракеты военная помощь рамштайн HIMARS
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