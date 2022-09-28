Германия готовит для ВСУ мостовые системы и 90 платформ для перевозки тяжелых вооружений
Германия приготовила к передаче Вооруженным Силам Украины 10 мостоукладочных машин. Об этом сообщил сайт правительства союзников.
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Всего готовится к отправке по состоянию на 28 сентября:
→ 10 мостовых систем;
→ 3 средние мостовые системы;
→ 90 большегрузных прицепов.
29 июля Германия сообщила о поставках украинской армии первых 16 мостоукладчиков. Какого типа мостовики к будущей партии – "старые" M48, Biber или новейшие Leguan, не сообщается.
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Также Германия поставила ВСУ шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин, которые были переданы ранее, и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.
Из соображений безопасности ФРГ воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки военной помощи до того, как она попадает в ВСУ.
- 23 сентября Германия отчиталась, что передала ВСУ еще "зениток" Gepard и снарядов, а на очереди – РСЗО, САУ, Dingo и "зимний пакет".
- 27 сентября стало известно, что США готовят пакет военной помощи для Украины на $1,1 млрд.
- В США заявили, что системы NASAMS прибудут в Украину примерно в течение двух месяцев.
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