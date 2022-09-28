Германия готовит для ВСУ мостовые системы и 90 платформ для перевозки тяжелых вооружений

Германия приготовила к передаче Вооруженным Силам Украины 10 мостоукладочных машин. Об этом сообщил сайт правительства союзников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Всего готовится к отправке по состоянию на 28 сентября:

→ 10 мостовых систем;

→ 3 средние мостовые системы;

→ 90 большегрузных прицепов.

29 июля Германия сообщила о поставках украинской армии первых 16 мостоукладчиков. Какого типа мостовики к будущей партии – "старые" M48, Biber или новейшие Leguan, не сообщается.

Читайте также: Немецкие танки для Украины. Шольц говорит – "мы постоянно заново оцениваем ситуацию"

Также Германия поставила ВСУ шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин, которые были переданы ранее, и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.

Из соображений безопасности ФРГ воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки военной помощи до того, как она попадает в ВСУ.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.