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Германия готовит для ВСУ мостовые системы и 90 платформ для перевозки тяжелых вооружений

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 13:42
Германия готовит для ВСУ мостовые системы и 90 платформ для перевозки тяжелых вооружений - Фото
Мостоукладчик Biber (фото — Bundeswehr, Marco Dorow)

Германия приготовила к передаче Вооруженным Силам Украины 10 мостоукладочных машин. Об этом сообщил сайт правительства союзников.

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Всего готовится к отправке по состоянию на 28 сентября:

→ 10 мостовых систем;
→ 3 средние мостовые системы;
→ 90 большегрузных прицепов.

29 июля Германия сообщила о поставках украинской армии первых 16 мостоукладчиков. Какого типа мостовики к будущей партии – "старые" M48, Biber или новейшие Leguan, не сообщается.

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Также Германия поставила ВСУ шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин, которые были переданы ранее, и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.

Фото: KMW

Из соображений безопасности ФРГ воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки военной помощи до того, как она попадает в ВСУ.

Євген Пилипенко
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