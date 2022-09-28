Немецкие танки для Украины. Шольц говорит – "мы постоянно заново оцениваем ситуацию"

Канцлер Германии Олаф Шольц защищает свое решение о непредоставлении Украине современных танков Leopard и БМП Marder, но уточняет, что Берлин "постоянно заново оценивает ситуацию", отталкиваясь от событий войны. Об этом он сказал газете Neue Osnabrucker Zeitung.

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Как выразился лидер ФРГ, страна "в меру своих возможностей" поддерживает Украину и в то же время "делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией". Шольц добавил, что эта позиция "соответствует волеизъявлению подавляющего большинства граждан".

Он также защищает инициативу Германии, по которой она вооружает союзников по НАТО современной военной техникой, а те постепенно отдают Украине старые советские вооружения. Шольц заявил, что по такой схеме ВСУ уже получили "от Германии" более 100 БМП и танков.

"Некоторые критики ведут себя так, словно мы поставляем только каски", – посетовал он и заявил, что поставленные САУ, РСЗО и "зенитки" уже внесли "очень важный вклад в успех ВСУ".

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Относительно поставок немецких танков канцлер сказал: "Позиция федерального правительства ясна: не действовать в одиночку, и так будет и впредь". Однако при этом он уточнил – ситуация в Украине "очень динамичная, и мы постоянно заново оцениваем ситуацию".

На вопрос, расширит ли Германия военную поддержку Украины, если РФ объявит захваченные территории на востоке и юге Украины "своими", канцлер ушел от прямого ответа: "Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать Украину с неуменьшаемой силой".

28 сентября Бундестаг рассмотрит тему поставок немецкого оружия в Украину. Фракция Союза призывает к "немедленным и заметно активизированным по количеству и качеству" поставкам. На рассмотрении – вопросы передачи "бронесистем" со складов бундесвера, а также оперативное принятие решения по предложениям военной промышленности о поставках БТР и танков.

Євген Пилипенко

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