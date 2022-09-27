Немецкий дипломат подсказал Шольцу, как передать Украине танки Leopard – через консорциум

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал канцлера Германии Олафа Шольца начать поставку основного боевого танка Leopard Украине, которая сдерживает полномасштабное вторжение РФ и освобождает захваченные врагом территории. Кристоф Хойсген предложил в комментарии Rheinische Post вариант, как это можно сделать.

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Бывший советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике (2005—2017) и экс-постпред Германии в ООН (2017—2020) сказал, что "украинцам нужно это тяжелое вооружение".

Немецкий дипломат предлагает Германии объединить все государства, в армиях которых стоят на вооружении эти танки, в своего рода консорциум, чтобы распределить обязанности и политическую ответственность за поставки.

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"Тогда эти страны могли бы поставлять танки Leopard, обучать на них украинских солдат и совместно обеспечивать техническое обслуживание военной техники", – сказал Хойсген.

В конце 2021 года он обвинил российского диктатора Путина в прославлении Сталина, а за три недели до тотального вторжения России в Украине подверг Берлин критике за "двойные стандарты" по оружию для ВСУ.

24 сентября 2022 года Шольц, который против того, чтобы Германия первой из союзников начала передавать Украине современные БМП и ОБТ, подтвердил свою позицию в интервью NYT.

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Євген Пилипенко

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