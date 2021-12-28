Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении Сталина

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии в ООН Кристоф Хойсген обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинского режима и предупредил Запад о дальнейших "экспансионистских аппетитах" Москвы. Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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"Путин живет в своем собственном ностальгическом мире, в котором международное право не является ориентиром. Он прославляет Советский Союз и даже сталинский режим. Он стремится восстановить Российскую империю, напоминающую Советский Союз", – сказал Хойсген.

По его словам, военные действия РФ на границе с Украиной вызывают беспокойство. Хойсген считает, что Путин воспринимает США и Европу ослабленными сменами правительств и завершением миссии в Афганистане и ищет причину для вторжения в Украину.

Хойсген отметил, что слова Путина о том, что НАТО якобы обещало не расширяться на восток, – "чистая пропаганда", не имеющая никаких оснований.

Германия, ЕС и США должны занять четкую позицию в отношении Москвы, считает он. "Путин интерпретировал бы мягкую реакцию как слабость, и это только стимулировало бы его стремление к экспансии", – сказал Хойсген.

По его мнению, меры против газопровода Северный поток-2 и исключение России из международной платежной системы Swift должны быть включены в возможные санкции.

Вольфганг Ишингер покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на ней. Его заменит 66-летний Хойсген.

В июне 2021 года украинцев и россиян спросили об их отношении к Иосифу Сталину. Большая часть жителей России заявила, что считает его культовой личностью и относится с уважением, в Украине сложилась обратная ситуация.

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Вадим Ребрина

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