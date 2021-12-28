UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении Сталина

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 22:06
Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении Сталина - Фото
Кристоф Хойсген (фото - EPA)

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии в ООН Кристоф Хойсген обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинского режима и предупредил Запад о дальнейших "экспансионистских аппетитах" Москвы. Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Путин живет в своем собственном ностальгическом мире, в котором международное право не является ориентиром. Он прославляет Советский Союз и даже сталинский режим. Он стремится восстановить Российскую империю, напоминающую Советский Союз", – сказал Хойсген.

По его словам, военные действия РФ на границе с Украиной вызывают беспокойство. Хойсген считает, что Путин воспринимает США и Европу ослабленными сменами правительств и завершением миссии в Афганистане и ищет причину для вторжения в Украину.

Хойсген отметил, что слова Путина о том, что НАТО якобы обещало не расширяться на восток, – "чистая пропаганда", не имеющая никаких оснований.

Германия, ЕС и США должны занять четкую позицию в отношении Москвы, считает он. "Путин интерпретировал бы мягкую реакцию как слабость, и это только стимулировало бы его стремление к экспансии", – сказал Хойсген.

По его мнению, меры против газопровода Северный поток-2 и исключение России из международной платежной системы Swift должны быть включены в возможные санкции.

Вольфганг Ишингер покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на ней. Его заменит 66-летний Хойсген.

  • В июне 2021 года украинцев и россиян спросили об их отношении к Иосифу Сталину. Большая часть жителей России заявила, что считает его культовой личностью и относится с уважением, в Украине сложилась обратная ситуация. 

Читайте также: США могут ограничить конвертацию российского рубля – Bloomberg

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин сталин Кристоф Хойсген
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 