"Медведев – клоун". Глава Мюнхенской конференции прокомментировал угрозы экс-президента РФ

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, ранее бывший дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель, назвал бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном. Как сообщает Bild, на международном симпозиуме в Киле Хойсген заявил: "Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух".

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Бывший президент России Медведев, когда-то считавшийся либеральным политиком, в последнее время стал регулярно делать резкие заявления об Украине и Западе и теперь претендует на звание главного "ястреба" российского режима.

15 июня, например, он заявил, что через два года Украины не будет существовать.

В начале июня он так объяснил свои жесткие заявления: "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли". Кого именно Медведев ненавидит, он не сказал.

В Офисе президента иронизировали по поводу агрессивной риторики Медведева – "в него вселился дух Жириновского".

Андрей Водяный

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