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"Медведев – клоун". Глава Мюнхенской конференции прокомментировал угрозы экс-президента РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 14:58
Фото: EPA

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, ранее бывший дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель, назвал бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном. Как сообщает Bild, на международном симпозиуме в Киле Хойсген заявил: "Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух".

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Бывший президент России Медведев, когда-то считавшийся либеральным политиком, в последнее время стал регулярно делать резкие заявления об Украине и Западе и теперь претендует на звание главного "ястреба" российского режима.

15 июня, например, он заявил, что через два года Украины не будет существовать.

В начале июня он так объяснил свои жесткие заявления: "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли". Кого именно Медведев ненавидит, он не сказал.

  • В Офисе президента иронизировали по поводу агрессивной риторики Медведева – "в него вселился дух Жириновского".
Андрей Водяный
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Дмитрий Медведев Кристоф Хойсген
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