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Медведев пугает исчезновением Украины с карты мира. Традиционно вспомнил о газе и зиме

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 11:34
Медведев пугает исчезновением Украины с карты мира. Традиционно вспомнил о газе и зиме - Фото
Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)
дополнено

Один из наиболее вокальных "ястребов" российского режима, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, продолжил пугать уничтожением Украины. Агрессивное сообщение экс-главы правительства России появилось в Telegram.

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что к зиме нужно импортировать до 6 млрд м3 газа, и рассматриваются разные варианты, где взять на это деньги; один из них – ленд-лиз.

Медведев написал, что "видел сообщение", что Украина по ленд-лизу "хочет получить СПГ с оплатой поставки через 2 года". Он также повторил кремлевский нарратив о том, что "Украина замерзнет зимой", который Москва использует десятилетиями.

"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?", – написал рупор российских оккупантов.

ДОПОЛНЕНО в 12:35. Секретарь лидера российских оккупантов Дмитрий Песков не стал комментировать пост Медведева, но заявил, что "у Украины большие проблемы и <...> ничего хорошего Украине это не сулит".

  • За два дня до полномасштабного вторжения России, 22 февраля 2022 года, Медведев пригрозил Европе газом по 2000 евро из-за остановки Северного потока-2. 
  • В апреле он начал угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, искандерами и гиперзвуком.
  • 11 мая Медведев отреагировал на $40 млрд помощи Украине, пообещал "достигнуть целей" войны.
  • В Офисе президента иронизировали по поводу агрессивной риторики этого российского чиновника - "в него вселился дух Жириновского".

Слушайте аудио: "Звезды на спинах вырезала бы". Жена оккупанта призывает убивать и пытать украинских детей

Евгений Пилипенко
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агрессия России война угроза Дмитрий Медведев спг ленд-лиз
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